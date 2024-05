Diamantino e PCI: Parceria pela Sustentabilidade

Na quarta-feira, dia 22 de maio, o prefeito Dr. Manoel Loureiro participou de uma reunião no auditório do Hotel Villa Dos Parecis em Diamantino. O encontro teve como objetivo a assinatura de um memorando de entendimento para a implementação de uma aliança entre o município e a organização PCI (Produção, Conservação e Inclusão) essa parceria visa atingir metas ambiciosas para 2030 e 2035, alinhadas com os projetos locais e regionais.

