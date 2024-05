Diamantino fortalece inspeção de produtos animais com inauguração do Frigorífico Frigoelo No dia 14 de maio, um marco para o agronegócio de Diamantino foi estabelecido com a inauguração do Frigorífico Frigoelo. O evento...

