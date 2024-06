Educação Ambiental: Um Caminho para a Cidadania Sustentável

A educação ambiental é uma dimensão essencial para o fortalecimento da democracia e da cidadania e para o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade. Esta foi uma das conclusões do debate, realizado nesta terça-feira (4), do ciclo de debates sobre os 25 anos de existência do Plano Nacional de Educação Ambiental.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.