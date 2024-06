Embarcação com fardos de maconha apreendida no Rio Paraná Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam, na tarde desta segunda-feira (03/06), uma embarcação que transportava...

Momento MT|Do R7 03/06/2024 - 23h52 (Atualizado em 03/06/2024 - 23h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share