Encerramento da Semana da Transparência: Conhecimento e Diversão para Estudantes do Ribeirão do Lipa

Equipes da Controladoria Geral do Município (CGM) conferiram o resultado da Semana da Transparência desenvolvida na Emeb Maria Tomich Monteiro da Silva, no bairro Ribeirão do Lipa. O projeto, que envolve diversos temas dentro do conceito de cidadania e ética, contou com a participação dos 366 alunos, de 4 a 10 anos. Na abertura do evento, na manhã desta quinta-feira (23), 166 estudantes do período matutino responderam perguntas, ganharam brindes, brincaram e ampliaram conhecimentos na programação especial de encerramento da ação, que aconteceu na quadra da escola e se repetiu à tarde, com as turmas do período vespertino. Cartazes sobre a Semana da Transparência, confeccionados pelas turmas, foram premiados com brindes. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Encerramento da Semana da Transparência promove conhecimento e diversão para 366 estudantes do Ribeirão do Lipa

