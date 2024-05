Encontro da Procuradoria Especializada do Patrimônio Público em destaque

O Encontro da Procuradoria Especializada na Defesa da Probidade e do Patrimônio Público ocorre nesta quinta-feira (23), a partir das 9h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá. Destinado aos membros do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) em atividade na área, o evento é uma oportunidade de intercâmbio de experiências e de aprimoramento da atuação funcional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.