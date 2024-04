Encontro de membros do MPMT em Sinop: discussões e palestras marcantes Membros do...

Membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que atuam na região norte do estado participam nesta sexta-feira (22), na sede das Promotorias de Justiça de Sinop, de evento institucional. O procurador-geral de Justiça, Deosdete Cruz Júnior, o corregedor-geral do MPMT, procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, entre outros integrantes da administração superior, vão participar das discussões.

