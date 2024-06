Entrada líquida de R$ 8,2 bilhões na poupança em maio surpreende economistas O saldo da aplicação na caderneta de poupança subiu pela segunda vez no ano, com o registro de mais depósitos do que saques no mês...

Momento MT|Do R7 07/06/2024 - 12h13 (Atualizado em 07/06/2024 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share