Entrevista com Randala Lopes: os desafios e sucessos do Canal Agroplus No episódio desta semana do podcast “Pensar Agro”, Isan Resende, presidente do Instituto do Agronegócio (IA), entrevista Randala...

