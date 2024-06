Equipe do GSI/MPMT conclui curso voltado à proteção de autoridades

Dezesseis policiais que integram o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso concluíram o 14º Curso de Proteção de Dignatários, promovido pelo Gabinete Militar do Estado de Mato Grosso. A solenidade de formatura foi realizada nesta terça-feira (04), no Salão Nobre Clóves Vettorato, em Cuiabá.

