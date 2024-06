Erro de controlador de tráfego quase causa colisão entre aviões Um controlador de tráfego do Texas, Estados Unidos, errou a dar instruções a pilotos de dois aviões e fez com que as aeronaves ficassem...

Momento MT|Do R7 07/06/2024 - 13h35 (Atualizado em 07/06/2024 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share