Escola de Governo oferece cursos para servidores públicos em Mato Grosso

A Escola de Governo do Estado de Mato Grosso está com inscrições abertas para os cursos de Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal e Noções de Administração do Trabalho. Servidores públicos do Executivo Estadual podem se inscrever a partir desta segunda-feira (20.05). Serão certificados os participantes que atingirem os critérios de presença e realizarem as atividades.

