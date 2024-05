Escola do Legislativo oferece oportunidades em quatro áreas de pós-graduação A Escola do Legislativo de Mato Grosso (ELMT) está com matrículas abertas para quatros cursos de pós-graduação nas áreas de direito...

A Escola do Legislativo de Mato Grosso (ELMT) está com matrículas abertas para quatros cursos de pós-graduação nas áreas de direito, administração, assessoria parlamentar e neurociência. As aulas estão previstas para começar em junho e serão realizadas em formato híbrido, com um encontro presencial por mês e também na modalidade Ensino a Distância (EAD), com exceção do curso de Neurociência, Comportamento e Desempenho, realizado somente na modalidade presencial com aulas um fim de semana por mês. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



