Escolas de Lucas do Rio Verde se destacam no Prêmio Educador Transformador A educação de Lucas do Rio Verde mais uma vez...

Alto contraste

A+

A-

A educação de Lucas do Rio Verde mais uma vez é destaque pela desenvoltura dos professores em buscar o melhor aprendizado aos seus alunos e projetos inovadores. O município é finalista da 2ª edição do Prêmio Educador Transformador, com três escolas do município classificadas na etapa estadual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Escolas de Lucas do Rio Verde são classificadas para o Prêmio Educador Transformador

• Produtos da Agricultura Familiar são destaques no Show Safra 2024

• Professora Dorinha elogia governo do Tocantins e destaca crescimento do estado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.