Especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce da mucopolissacaridose

Especialistas alertam para a necessidade de conscientização e conhecimento das mucopolissacaridoses (MPSs) e reforçam a importância do diagnóstico precoce por meio da expansão do teste do pezinho e do tratamento mais adequado. O Dia Internacional de Conscientização sobre as MPSs foi comemorado neste mês. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



