Estado com população mais idosa, RS só tem dois abrigos exclusivos - Uma realidade preocupante

Alto contraste

A+

A-

População altamente vulnerável a catástrofes climáticas e que demandam cuidados específicos, as pessoas idosas no Rio Grande do Sul só contam, até o momento, com dois abrigos provisórios exclusivos para acolher quem teve que sair de casa por causas das enchentes das últimas semanas, que devastaram o estado. A informação é da Unidade Especial de Atenção da Pessoa Idosa, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul (Sedes), e do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Em Canoas, o abrigo exclusivo foi aberto pela prefeitura, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Em Porto Alegre, o abrigo fica no bairro Farroupilha e foi aberto por organizações da sociedade civil e voluntários, com apoio do governo do estado. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Mais 193 espécies em perigo têm mecanismos de conservação no Brasil

• Nísia diz que financiamento e gestão são grandes desafios da saúde

• Polícia Civil prende autor de duplo homicídio ocorrido em 2021 em Várzea Grande

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.