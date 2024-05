Estudantes da EMEBC Prof.ª Benedita Xavier Rodrigues recebem orientações de combate ao Aedes aeypti

Estudantes da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Prof.ª Benedita Xavier Rodrigues, localizada no Distrito de Nossa Senhora da Guia, a cerca de 40 km de Cuiabá, participaram na manhã desta segunda-feira (27) de uma palestra promovida pelo Projeto Quintal Legal – Xô pra lá, mosquito. O projeto da Secretaria Municipal de Educação está sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Zoonoses - Centro de Controle e Zoonoses (CCZ), e tem como objetivo combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como dengue, chikungunya e zika.

