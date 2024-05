Estudantes da Rede Estadual de Mato Grosso se Preparam para o Enem 2024

Alto contraste

Mais de 36,8 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, que estão concluíndo o Ensino Médio na modalidade regular ou de Educação de Jovens e Adultos, estão aptos a participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As inscrições para a prova, que é a mais importante forma de ingresso do Brasil para os estudantes que sonham em conseguir uma vaga em universidades públicas, vão de 27 de maio a 7 de junho. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



