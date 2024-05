Estudantes de Cuiabá participam de projeto educacional na Câmara Municipal

Nesta terça-feira (21), 42 estudantes do 5º Ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Ana Tereza Arcos Krause, localizada no Bairro Jardim Industriário II, visitaram o legislativo municipal, no Projeto Cuiabaninhos. Realizado pela Câmara Municipal em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o projeto foi criado em 2019, com o objetivo de discutir temas ligados à cidadania.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.