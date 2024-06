Estudo revela dados alarmantes sobre mortes no trânsito causadas por álcool em Mato Grosso

Mato Grosso se destaca negativamente no cenário nacional de segurança no trânsito. O estado apresentou a maior taxa de mortalidade no trânsito causada pela ingestão de álcool, com 10,6 mortes por 100 mil habitantes em 2022, conforme dados do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.