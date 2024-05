Estudo revela impacto da erosão costeira em município fluminense

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Macaé, no norte fluminense, acertou a elaboração de um estudo técnico e ambiental que será realizado com o Instituto Politécnico e o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Coordenado pelo decano do Centro Multidisciplinar da entidade de ensino no município, professor Irnak Barbosa, o estudo vai analisar o processo de erosão costeira que há tempos atinge o município. O trabalho terá ainda acompanhamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Estudo analisará erosão costeira e ressacas em município fluminense

• Projeto prevê identificação de caminhões comerciais na parte superior da carroceria

• Projeto prevê inclusão de painéis solares na relação de equipamentos do SUS

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.