Estudo revela níveis de apoio durante a menopausa por lideranças femininas e masculinas

Alto contraste

A+

A-

Menopausa: estudo revela que níveis de apoio vindo das lideranças femininas e masculinas dentro das empresas são quase iguais Menopausa: estudo revela que níveis de apoio vindo das lideranças femininas e masculinas dentro das empresas são quase iguais (Momento MT)

A consultoria global de gestão organizacional, Korn Ferry, em parceria com a empresa de saúde digital, Vira Health, realizou uma pesquisa global com mais de 8.000 mulheres para compreender melhor o papel da perimenopausa/menopausa no ambiente de trabalho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Monique Alfradique viveu relacionamento tóxico. Saiba como identificar

• Longevidade feminina: por que as mulheres vivem mais?

• Dia Internacional da Felicidade: os passos para ser feliz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.