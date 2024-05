Evento esportivo reúne quase 600 participantes em Sorriso

Cerca de 597 pessoas, entre crianças e adultos, se reuniram no último domingo (26), na 6ª edição do Pedal da Cidade, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel). O evento, que integra a programação do aniversário dos 38 anos de Sorriso, promoveu o espírito esportivo e a diversão durante a pedalada pelas principais avenidas do Município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.