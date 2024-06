Evento no Paço Municipal de Lucas do Rio Verde reúne feira de animais e produtos da agricultura familiar A manhã desta sexta-feira (07), foi recheada de ações no Paço Municipal para aqueles que são amantes dos animais, de plantas e produtos...

Momento MT|Do R7 07/06/2024 - 15h04 (Atualizado em 07/06/2024 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share