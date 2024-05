Expedição SER Família Mulher – MT Por Elas: Primeira-dama do Estado lança programa em Cáceres

A abertura oficial da Expedição SER Família Mulher – MT Por Elas aconteceu nesta terça-feira (28.05), em Cáceres, com a presença da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. A primeira-dama é idealizadora do programa SER Família Mulher e também responsável pelo projeto itinerante que atenderá 15 regiões mapeadas pela Superintendência de Políticas Públicas para Mulheres, sob a gestão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

