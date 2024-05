Exposição "É Bem Mato Grosso" destaca as belezas naturais de MT

Alto contraste

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) recebe, nesta semana, a exposição É Bem Mato Grosso, que reúne 18 pinturas em Aquarelas feitas por artistas plásticas do Ateliê Adriana Soares. As obras retratam a fauna e flora presentes no estado como forma de representar as belezas mato-grossenses. A exposição é coordenada pelo Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL) e fica aberta ao público até a próxima sexta-feira (24).

