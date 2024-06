Exposição "Pantanal +10 Águas" destaca a importância da preservação hídrica

O projeto Pantanal+10, contemplado com recursos do Banco de Projetos e Entidades (Bapre) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inicia nesta quarta-feira (05), Dia Mundial do Meio Ambiente, a sua segunda etapa com a abertura da exposição fotográfica “Pantanal +10 Águas”. A exposição ficará em durante todo o mês de junho.

