Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural em destaque

De 30 de maio a 2 de junho, a Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural (FEAFTUR) será uma vitrine de produtos da agricultura familiar e peças de artesanato de diversas regiões do Estado, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, durante a Feira Internacional de Turismo do Pantanal, a FIT Pantanal. A entrada é gratuita.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.