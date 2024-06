Feira Internacional do Turismo do Pantanal movimenta milhões em negócios Em quatro dias, a Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) reuniu cerca de 65 mil pessoas, movimentou cerca de R...

Em quatro dias, a Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) reuniu cerca de 65 mil pessoas, movimentou cerca de R$ 9,9 milhões em comercialização de produtos. Cerca de 73% do público participante ainda deu nota 10 para o evento realizado pelo Governo de Mato Grosso em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT). Os dados foram apresentados durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (10.06), no Sesc Arsenal.



