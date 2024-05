Feriado prolongado na BR-163: Operação Rota à Vista

Momento MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

O movimento de veículos de passeio será intenso na BR-163/MT durante o feriado prolongado de Corpus Christi (de 30 de maio a 2 de junho de 2024) e a Nova Rota do Oeste lança a Operação Rota à Vista a partir de hoje (29.05), com o envolvimento de cerca de 700 funcionários, para dar suporte aos motoristas que pretendem viajar no período.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Feriado prolongado aumenta em até 29% tráfego na BR-163; concessionária inicia Operação Rota à Vista

• Taxa de desemprego fica em 7,5%, a menor para o trimestre desde 2014

• PF em Paranaguá efetua duas prisões em flagrante por tráfico internacional de drogas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.