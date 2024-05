FGV revela crescimento de 0,7% no PIB do primeiro trimestre A Fundação Getúlio Vargas publicou os dados do monitor PIB-FGV apontando crescimento de 0,7% na atividade econômica no primeiro trimestre...

