Flamengo brilha e garante vaga nas oitavas da Libertadores

O Flamengo conquistou uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios-COL nesta terça-feira, no Maracanã, assegurando a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. Com o resultado, o rubro-negro chegou a dez pontos e ficou na segunda posição do grupo E, atrás apenas do Bolívar-BOL.

