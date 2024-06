Fluminense e Juventude: Empate emocionante no Maracanã

Em partida disputada neste sábado no Maracanã, Fluminense e Juventude empataram por 1 a 1, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixa as duas equipes com seis pontos, ocupando posições na parte de baixo da tabela da competição.

