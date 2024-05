Fluminense faz história na Libertadores com vitória emocionante O Fluminense venceu o Alianza Lima-PER, de virada, por 3 a 2, nesta quarta-feira (29/05), no Maracanã, pela sexta e última rodada...

O Fluminense venceu o Alianza Lima-PER, de virada, por 3 a 2, nesta quarta-feira (29/05), no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com o resultado, o Tricolor, que entrou em campo já classificado para as oitavas de final como líder do Grupo A e buscando a vitória para ficar entre os melhores da competição e decidir os jogos de mata-mata em casa, chegou a 14 pontos na fase de classificação.

