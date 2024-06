Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende indivíduo por tráfico de drogas e corrupção de menores

Palmas/TO. Nesta terça-feira (11/6), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) localizou e prendeu um homem na área rural do município de Vicentina/MS, em cumprimento ao mandado de prisão definitiva, expedido pela 1° Vara da Comarca de Fátima do Sul/MS, pela prática de tráfico de drogas e de corrupção de menores.

