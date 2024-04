Fortaleza e Ceará empatam em 0 a 0 na final do Campeonato Cearense

Alto contraste

A+

A-

Na tarde deste sábado (30), o Fortaleza e o Ceará protagonizaram um duelo intenso na Arena Castelão, pela primeira partida da final do Campeonato Cearense, que terminou em um empate sem gols, 0 a 0. Com um confronto equilibrado, as equipes não conseguiram balançar as redes, deixando a decisão do título para o próximo sábado (6), também na Arena Castelão, às 16h40.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Observadores da ONU são feridos em explosão no sul do Líbano

Publicidade

• Fortaleza e Ceará empatam em 0 a 0 na primeira partida da final do Campeonato Cearense

• Flamengo vence Nova Iguaçu por 3 a 0 e se aproxima do título carioca

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.