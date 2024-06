Fortaleza surpreende e derrota Athletico-PR, tirando o Furacão da liderança do Brasileirão

Neste domingo (02.06), o Fortaleza conquistou uma vitória importante ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas. Com o resultado, o Furacão perdeu a liderança do torneio, caindo para a quinta colocação.

