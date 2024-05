Geoffrey Kitchen: A História do Homem Morto em Turbulência em Voo de Londres a Singapura A forte turbulência no voo da Singapore Airlines, que partiu de Londres rumo a Singapura, deixou um morto e 30 feridos. De acordo...

Alto contraste

A+

A-

Geoffrey Kitchen morreu durante turbulência em voo

A forte turbulência no voo da Singapore Airlines, que partiu de Londres rumo a Singapura, deixou um morto e 30 feridos. De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, a vítima fatal era um britânico, identificado como Geoffrey Ralph Kitchen, de 73 anos. A publicação afirma que a suspeita é que o homem tenha sofrido um ataque cardíaco no momento do incidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Haddad descarta taxar comércio online para compensar desoneração

• Quem era o homem morto em turbulência em voo de Londres a Singapura

• No maior abrigo do RS, moradia é principal preocupação das famílias



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.