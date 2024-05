Governador destaca ações que impulsionaram a indústria de Mato Grosso O governador Mauro Mendes destacou as ações do Governo do Estado que contribuíram para o fortalecimento e a expansão da indústria...

Momento MT|Do R7 24/05/2024 - 19h48 (Atualizado em 24/05/2024 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share