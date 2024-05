Governador destaca avanços nas políticas de alfabetização em Mato Grosso

O governador Mauro Mendes afirmou que as políticas públicas de alfabetização em Mato Grosso estão indo no caminho certo, e ressaltou a parceria junto com o Governo Federal e municípios para conquistar mais avanços.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.