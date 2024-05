Governo argentino desafia Sánchez: "Vai esperar sentado"

Momento MT |Do R7

O presidente da Argentina, Javier Milei, em imagem de 26 de março de 2024 em Buenos Aires

O presidente da Argentina, Javier Milei, dobrou a aposta contra o seu homólogo espanhol Pedro Sánchez, nesta segunda-feira (20). De acordo com informações do jornal "La Nación", integrantes do governo argentino deram um recado duro após o líder da Espanha exigir um pedido de desculpas: "Se Sánchez quer que peçamos perdão, ele vai esperar sentado".

