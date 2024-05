Governo de Mato Grosso realiza pagamento dos servidores estaduais

O Governo de Mato Grosso paga, nesta quarta-feira (29.05), os salários dos servidores estaduais da administração direta e indireta. O depósito dos valores reforça o compromisso de pagar os proventos dentro do mês trabalhado, conforme o calendário divulgado no início do ano.

