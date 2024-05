Governo de MT entrega 500 escrituras de imóveis em Várzea Grande após mais de três décadas de espera

Alto contraste

O Governo de Mato Grosso entregou 500 escrituras definitivas de imóveis em Várzea Grande para famílias que aguardavam há cerca de três décadas. A cerimônia ocorreu na noite desta sexta-feira (24.05) na Escola Municipal Tenente Abílio da Silva Moraes, no bairro 15 de Maio, com a participação do governador Mauro Mendes. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



