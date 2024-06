Governo de MT entrega escrituras de imóveis rurais em Canabrava do Norte

O Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) entrega, nesta sexta-feira (07.06), 62 escrituras rurais a famílias do Assentamento Aristeu de Moraes, no município de Canabrava do Norte (a 1027 km de Cuiabá).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.