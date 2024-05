Governo de MT investe em Feira do Produtor para impulsionar agricultura familiar e turismo O Governo de Mato Grosso lançou, neste sábado (24.05), a segunda etapa das obras de readequação e ampliação da Feira do Produtor...

O Governo de Mato Grosso lançou, neste sábado (24.05), a segunda etapa das obras de readequação e ampliação da Feira do Produtor Rural em Chapada dos Guimarães, com um investimento de R$ 4,3 milhões. A obra, que ocupará um espaço de mais de 4.000 m², beneficiará a agricultura familiar com a comercialização direta dos produtos e fomentará o turismo na região. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



