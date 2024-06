Governo de MT oferece recompensa por informação que levar à prisão do assassino de policial

O Governo de Mato Grosso oferece uma recompensa de R$ 10 mil para quem fornecer informações sobre o paradeiro de Rafael Amorim de Brito, apontado como autor do assassinato do sargento da Polícia Militar Odenil Alves Pedroso. Ele está foragido desde o crime ocorrido na última terça-feira (28.05), no Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá.

