Governo de MT retomou todas as obras da Copa do Mundo; cinco já foram entregues e quatro estão em andamento O Governo de Mato Grosso retomou e deu andamento a todas as obras da Copa do Mundo que estavam paralisadas desde 2014. Cinco dessas...

Momento MT|Do R7 31/05/2024 - 10h51 (Atualizado em 31/05/2024 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share