Governo de MT transforma Alto Taquari com investimentos em infraestrutura, educação e ações sociais O Governo do Estado investe mais de R$ 52 milhões no município de Alto Taquari. O valor é revertido em obras de infraestrutura como...

Momento MT|Do R7 25/05/2024 - 10h50 (Atualizado em 25/05/2024 - 10h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share