Governo do Rio anuncia fim da epidemia de dengue

O governo do Rio de Janeiro decretou, nesta terça-feira (11), o fim da epidemia de dengue no estado. A decisão - publicada no Diário Oficial do estado - é baseada em análises técnicas do Centro de Inteligência em Saúde (CIS), da Secretaria de Saúde.

