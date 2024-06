Grande Apreensão de Entorpecentes em Nova Mutum/MT

No dia 5 de junho de 2024, por volta do meio-dia, a PRF apreendeu quase 900 quilos de entorpecentes no município de Nova Mutum/MT. A equipe responsável pela ação deu ordem de parada a uma combinação de veículos de carga formada por uma Scania vermelha acoplada a um semi reboque tanque, identificado com a inscrição "óleo vegetal".

